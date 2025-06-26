Власти предупредили о беспилотной опасности в Ростовской области ночью 26 июня

Беспилотная опасность объявлена на территории всей Ростовской области в ночь на четверг, 26 июня. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — говорится в сообщении, которое разослали на телефоны всем жителям и гостям донского региона.
Власти призывают жителей сохранять спокойствие и благоразумие.
— Работают силы противовоздушной обороны, — прокомментировала глава Таганрога Светлана Камбулова. — Сохраняйте спокойствие!
Напомним, сутками ранее, в ночь на 25 июня Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, удары отразили в Азове, Таганроге и трех районах области. В приморском городе повреждены окна в лицее № 28 и двух жилых домах, обрыв ЛЭП, пожар на стадионе «Авангард». В Азове разрушения были отмечены разрушения на промпредприятии и зерноскладе в порту, возгорание камыша. Все возгорания оперативно ликвидированы, жертв нет. Власти приступили к восстановительным работам, включая замену остекления в пострадавших домах.
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