Власти предупредили о беспилотной опасности в Ростовской области ночью 26 июня

Напомним, сутками ранее, в ночь на 25 июня Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, удары отразили в Азове, Таганроге и трех районах области. В приморском городе повреждены окна в лицее № 28 и двух жилых домах, обрыв ЛЭП, пожар на стадионе «Авангард». В Азове разрушения были отмечены разрушения на промпредприятии и зерноскладе в порту, возгорание камыша. Все возгорания оперативно ликвидированы, жертв нет. Власти приступили к восстановительным работам, включая замену остекления в пострадавших домах.