Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти предупредили о беспилотной опасности в Ростовской области ночью 26 июня

Глава Таганрога просит жителей города оставаться дома и не подходить к окнам.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотная опасность объявлена на территории всей Ростовской области в ночь на четверг, 26 июня. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам, — говорится в сообщении, которое разослали на телефоны всем жителям и гостям донского региона.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и благоразумие.

— Работают силы противовоздушной обороны, — прокомментировала глава Таганрога Светлана Камбулова. — Сохраняйте спокойствие!

Напомним, сутками ранее, в ночь на 25 июня Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным врио губернатора Юрия Слюсаря, удары отразили в Азове, Таганроге и трех районах области. В приморском городе повреждены окна в лицее № 28 и двух жилых домах, обрыв ЛЭП, пожар на стадионе «Авангард». В Азове разрушения были отмечены разрушения на промпредприятии и зерноскладе в порту, возгорание камыша. Все возгорания оперативно ликвидированы, жертв нет. Власти приступили к восстановительным работам, включая замену остекления в пострадавших домах.

Подпишись на нас в Telegram!

Читайте также.

Повреждены дома и лицей: Последствия ночной атаки в Таганроге, Азове и трех районах Ростовской области.