Вашингтон готов к диалогу с Ираном по ядерным объектам, но с одним условием: США хотят важной гарантии от Тегерана

Кроме того, США рассчитывают, что соглашение с Ираном обеспечит строгий контроль над его ядерной деятельностью. Уиткофф отметил, что Иран согласен на такие меры, и если Тегерану нечего скрывать, то проблем с проверками не возникнет. Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством Рафаэля Гросси уже занимается этим вопросом, и США готовы поддержать усилия по контролю.