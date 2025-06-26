Вашингтон готов к диалогу с Ираном по ядерным объектам, но с одним условием: США хотят важной гарантии от Тегерана

США готовы вести переговоры с Ираном о развитии мирной ядерной программы, но категорически возражают против обогащения урана в этой стране. Об этом сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.
Дипломат пояснил, что на переговорах будет обсуждаться создание для Ирана гражданской ядерной программы, которая не предусматривает обогащения урана. По его словам, подобные программы успешно работают в ОАЭ и других государствах. Уиткофф подчеркнул, что Тегерану нет необходимости обогащать уран для развития атомной энергетики.
Кроме того, США рассчитывают, что соглашение с Ираном обеспечит строгий контроль над его ядерной деятельностью. Уиткофф отметил, что Иран согласен на такие меры, и если Тегерану нечего скрывать, то проблем с проверками не возникнет. Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) под руководством Рафаэля Гросси уже занимается этим вопросом, и США готовы поддержать усилия по контролю.
Между тем, директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что американские силы нанесли удар по ядерным объектам Ирана. По ее данным, восстановление этих объектов займет годы. Она уточнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости уничтожения иранских ядерных комплексов.