Временные ограничения ввели в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Внуково, — написал он в Telegram-канале.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
В пресс-службе добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.
25 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратова.
24 июня в аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. В 3:21 того же дня стало известно, что все ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.
Несмотря на периодическое введение ограничений на прием и выпуск судов, многие авиаперевозчики возобновляют авиасообщение с РФ. Так, авиакомпания «Туркменские авиалинии» объявила о возобновлении рейсов в Россию с 1 мая.