Российской ученой Петровой жюри присяжных в США предъявило обвинения

Ранее Петрова, которая работала в Институте биологии гена РАН в Москве, была задержана в аэропорту Бостона в феврале после прибытия из Парижа. Сначала она отрицала наличие незадекларированных эмбрионов в багаже, но позднее якобы призналась в их перевозке.