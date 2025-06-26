Российской ученой Петровой жюри присяжных в США предъявило обвинения

Российская ученая из Гарварда Ксения Петрова была обвинена присяжными в США в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний, сообщает прокуратура штата Массачусетс.
«Сегодня федеральное большое жюри в Бостоне предъявило гражданке России обвинения, связанные с попыткой незаконного ввоза эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США», — говорится в официальном заявлении прокуратуры.
Петровой инкриминируют сокрытие важной информации, дачу ложных показаний и контрабанду. Ей грозит до 30 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов. При этом подчеркивается, что вина ученой еще не доказана в суде.
Ранее Петрова, которая работала в Институте биологии гена РАН в Москве, была задержана в аэропорту Бостона в феврале после прибытия из Парижа. Сначала она отрицала наличие незадекларированных эмбрионов в багаже, но позднее якобы призналась в их перевозке.
На время расследования Петрова находится на свободе под залог.