Сторонницы интимного гуру Алекса Лесли начали мстить и домогаться до мужчин на улицах

Сторонницы интим-гуру Алекса Лесли начали «мстить» и приставать к мужчинам на улицах Москвы. Об этом пишет Shot.
Алекс Лесли опубликовал в своих соцсетях несколько видео с комментариями: «Сегодня в центре Москвы к нам пристают. Вот наш ответ». Якобы группа девушек решила отомстить за поведение учеников Лесли.
На самом деле выяснилось, что эту акцию организовала участница его женского клуба Алена. По предварительным данным, сам инструктор подготовил эту провокацию после того, как против него возбудили уголовное дело.