Королева Нидерландов Максима спародировала Трампа в его присутствии

Королева-консорт Нидерландов, супруга короля Виллема-Александра Максима подшутила над президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в его присутствии, она произнесла слово «спасибо» за Трампом, пародируя его манеру.
Соответствующие кадры появились в Сети. На них запечатлено, как королева Максима повторяет слово «спасибо» за американским лидером, демонстративно копируя его манеру речи.
Это произошло во время совместной фотографии в ходе саммита Североатлантического альянса в Нидерландах. Напомним, саммит состоялся во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге.
Ранее сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте назвал Трампа «папочкой» в ходе саммита в Гааге. По словам Рютте, президент Соединённых Штатов является «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения» для урегулирования израильско-иранского противостояния.