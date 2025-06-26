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Королева Нидерландов Максима спародировала Трампа в его присутствии

Королева Максима повторила слово «спасибо», демонстративно скопировав манеру Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Королева-консорт Нидерландов, супруга короля Виллема-Александра Максима подшутила над президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в его присутствии, она произнесла слово «спасибо» за Трампом, пародируя его манеру.

Соответствующие кадры появились в Сети. На них запечатлено, как королева Максима повторяет слово «спасибо» за американским лидером, демонстративно копируя его манеру речи.

Это произошло во время совместной фотографии в ходе саммита Североатлантического альянса в Нидерландах. Напомним, саммит состоялся во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге.

Ранее сообщалось, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте назвал Трампа «папочкой» в ходе саммита в Гааге. По словам Рютте, президент Соединённых Штатов является «папочкой», которому приходится использовать «крепкие выражения» для урегулирования израильско-иранского противостояния.

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