«Он что, издевается?»: Стас Михайлов одним видом вызвал гнев фанатов в Казахстане

Артист посетил модный бутик в Алматы, владелица которого отметила теплоту общения со звездным гостем, выложив пост в соцсетях. Но ее восторг разделили не все фанаты. Подписчики высказали мнение, что Стас Михайлов выглядел неряшливо и безвкусно и просили подобрать ему гардероб. Однако некоторые поклонники написали в соцсетях, что оценили костюм певца. Одна из фанаток попросила дать номер стилиста, поскольку это «выглядит просто бомбезно».