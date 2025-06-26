В Британии оценили саммит НАТО в Гааге: «Потемкин бы одобрил»

Как отмечает обозреватель The Times Эдвард Лукас, гаагский саммит НАТО напоминал потемкинские деревни — его основной целью было замаскировать разногласия между странами-участницами и их неспособность к решительным действиям.
Журналист обратил внимание на парадокс: по его оценке, участники альянса проявляют больше трепета перед президентом США Дональдом Трампом, нежели перед российским руководством. Весь формат мероприятия, подчеркнул он, выстраивался с расчетом на то, чтобы угодить хозяину Белого дома.
«Для умиротворения президента США они сократили повестку, отбросили в сторону Украину, принизили угрозу со стороны России, дали пустые обещания и отказались рассматривать срочные вопросы, — написал Лукас. Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое», — сказал Лукас.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался об итогах саммита НАТО в Гааге.