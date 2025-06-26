Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии оценили саммит НАТО в Гааге: «Потемкин бы одобрил»

Журналист Лукас сравнил саммит НАТО в Гааге с потемкинскими деревнями.

Источник: Комсомольская правда

Как отмечает обозреватель The Times Эдвард Лукас, гаагский саммит НАТО напоминал потемкинские деревни — его основной целью было замаскировать разногласия между странами-участницами и их неспособность к решительным действиям.

Журналист обратил внимание на парадокс: по его оценке, участники альянса проявляют больше трепета перед президентом США Дональдом Трампом, нежели перед российским руководством. Весь формат мероприятия, подчеркнул он, выстраивался с расчетом на то, чтобы угодить хозяину Белого дома.

«Для умиротворения президента США они сократили повестку, отбросили в сторону Украину, принизили угрозу со стороны России, дали пустые обещания и отказались рассматривать срочные вопросы, — написал Лукас. Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое», — сказал Лукас.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался об итогах саммита НАТО в Гааге.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше