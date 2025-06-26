В Британии оценили саммит НАТО в Гааге: «Потемкин бы одобрил»

Журналист обратил внимание на парадокс: по его оценке, участники альянса проявляют больше трепета перед президентом США Дональдом Трампом, нежели перед российским руководством. Весь формат мероприятия, подчеркнул он, выстраивался с расчетом на то, чтобы угодить хозяину Белого дома.