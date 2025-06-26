Аэропорт «Внуково» перестал принимать авиарейсы

В начала суток в России ввели временные ограничения на прием выпуск самолетов уже во втором аэропорту. Так, приостановил свою работу столичный «Внуково», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту “Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы”, — пояснил он.
В обеспечении безопасности принимают участие экипажи самолетов и авиадиспетчеры. Также участвует и служба аэропорта.
Ранее в Росавиации сообщали о временных ограничениях в работе аэропорта Калуга.