На Украине нарастают протесты против властей, сообщил представитель антифашистского подполья в беседе с РИА Новости. По его словам, за неделю в стране прошло уже две крупные акции, направленные против правительства.
Первая из них, 19 июня, была посвящена недовольству работой Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Проведение двух антиправительственных митингов за столь короткий срок он назвал значительным успехом не только для подполья, но и для всего украинского народа.
Представитель подполья отметил, что эти акции стали тревожным сигналом для команды Владимира Зеленского. По его словам, бывшего комика отвергли не только зарубежные партнеры, но и граждане страны, которую он должен возглавлять. Он подчеркнул, что население устало терпеть сложившуюся ситуацию, и протесты будут становиться всё более частыми и массовыми.
Акции протеста проходили, несмотря на действующее военное положение и продолжающуюся мобилизацию. Представитель подполья пояснил, что мужчины, участвующие в митингах, рискуют быть переданными в территориальные центры комплектования (ТЦК) полицией. Однако, по его словам, организаторы нашли способы обойти эти риски. На акции присутствовали те, кто не подлежит мобилизации: ветераны и инвалиды Вооружённых сил Украины, которые особенно остро ощутили последствия политики нынешних властей.
Ранее KP.RU сообщал о новых протестах против действий киевских властей. В центре украинской столицы собралось множество людей, которые обвиняли руководство страны в коррупции. Некоторые участники даже призывали президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию.