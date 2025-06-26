Представитель подполья отметил, что эти акции стали тревожным сигналом для команды Владимира Зеленского. По его словам, бывшего комика отвергли не только зарубежные партнеры, но и граждане страны, которую он должен возглавлять. Он подчеркнул, что население устало терпеть сложившуюся ситуацию, и протесты будут становиться всё более частыми и массовыми.