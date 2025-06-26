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«Коньячный носодуст»: Таинственная «жужжалка» побила рекорд по сообщениям за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», зафиксировала рекордное количество посланий за последние сутки, повторив показатели прошлого года. Всего прозвучало 24 сообщения.

Источник: Life.ru

Новые сообщения включали в себя кодовые фразы, такие как ЦЖАП, ИКОРНЫЙ, УЛВН, КОНЬЯЧНЫЙ, УЛВН, НОСОДУСТ, УСИКОЗАЛП, ОБОЛОБЬЕС и другие.

Назначение радиостанции остаётся предметом дискуссий. Одна из теорий гласит, что УВБ-76 может быть предназначена для активации ядерных боеголовок в случае начала глобального ядерного конфликта.

Ранее радиостанция «Судного дня» выдала серию странных сообщений, включающих слова «БУЕРОПРЫЩ», «ХРЯКОХРЫЧ» и «СПИДОШЛИЦ». Общее число сообщений достигало 11, при этом наблюдатели прогнозировали дальнейшее увеличение активности.