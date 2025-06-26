Сейм Польши одобрил выход страны из Оттавской конвенции

Польский Сейм одобрил выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом сообщили на официальном сайте парламента.
За решение проголосовали 413 депутатов, против — 15, а трое воздержались. Теперь документ отправится в Сенат, а затем на подпись президенту Польши. После этого глава государства сможет издать указ о выходе из соглашения.
Ранее Эстония также отказалась от участия в Оттавской конвенции. Парламент страны поддержал это решение: 81 из 101 депутата проголосовали за выход. В пояснительной записке парламента Эстонии указано, что страна присоединилась к конвенции более 20 лет назад. Однако за это время ситуация с безопасностью в Европе и в регионе Балтийского моря ухудшилась, а военные угрозы возросли, что и стало причиной отказа от соглашения.