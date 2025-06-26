На «Уральской ночи музыки» запретят алкоголь и ограничат СИМ

Об этом говорится в постановлении за подписью и.о. главы города Игоря Сутягина.
В частности, кикшеринговым компаниям будет предложено прекратить движение электросамокатов в границах улиц Челюскинцев, Маршала Жукова, Хохрякова, Малышева, Мамина-Сибиряка, Шевченко и Николая Никонова. Ограничения предлагают ввести с 20:00 27 июня по 2:00 28 июня.
Розничная продажа алкогольной продукции будет введена в границах улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев, набережной Рабочей молодежи; Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Мамина-Сибиряка, Шевченко; Первомайской, Луначарского, Шарташской; Горького, Клары Цеткин, Царской, Толмачева, Ленина; 8 Марта, Малышева, Горького, Ленина; Дзержинского, Царской, Николая Никонова, переулка Красного (до дома № 13); Красноармейской, Малышева, Мамина-Сибиряка, Ленина; Репина, Пирогова, Верх-Исетского бульвара; Свердлова, Челюскинцев, Азина; Декабристов, Степана Разина, Народной воли, Розы Люксембург; в границах Восточной, Большакова, Луначарского, Ткачей; в Базовом переулке (от Яламова до Машинной).
Также может быть ограничено движение по улице Бориса Ельцина и на проспекте Ленина.
«МК-Урал» ранее писал, что в этом году фестиваль «Уральская ночь музыки» получит 15 миллионов рублей в рамках реализации по национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Федеральное и региональное софинансирование даст возможность организаторам оплатить аренду оборудования, обустроить информационный центр фестиваля, провести онлайн-трансляцию, а также рекламную кампанию за пределами региона.