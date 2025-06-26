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ПВО продолжает отражать атаку украинских дронов на Таганрог

Жители Таганрога и близлежащих районов сообщили о 15 взрывах, прогремевших в течение часа. Система противовоздушной обороны продолжает отражать атаку Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Звуки взрывов над Таганрогом. Видео © SHOT.

Данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в районе Таганрога и прилегающих к нему населённых пунктов было зафиксировано не менее пяти взрывов. По предварительной информации, система ПВО отражала атаку БПЛА. Местные жители наблюдали яркие вспышки в небе и слышали характерный звук пролетающих дронов. Предварительно, БПЛА двигались в направлении посёлка Матвеев Курган.

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