В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ

«Экономические последствия тоже огромны: потеря трудоспособности, высокие затраты на лечение, госпитализации, пенсии по инвалидности. Лечение одного пациента с тяжелой формой заболевания обходится в сотни тысяч рублей в год, а ведь это только верхушка айсберга. Но главное — человеческие жизни. Каждый потерянный год, каждый пропущенный случай ранней диагностики оборачивается трагедией для человека и его близких», — подытожила политик.