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Собянин: силы ПВО сбили беспилотники, летевшие на Москву

На месте падения обломков БПЛА находятся специалисты.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков беспилотника находятся специалисты.

«ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в Telegram.

Сообщение опубликовано в 01:41 мск. В 01:55 Собянин сообщил о втором ликвидированном беспилотнике.

«ПВО Минобороны сбит ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

Ранее в Росавиации заявили, что в столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения. Мера связана с обеспечением безопасности полётов.

Кроме того, временные ограничения на приём и выпуск самолётов были установлены в воздушной гавани Калуги.

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