Росавиация частично сняла ограничения на полеты в Израиль: подробности

Росавиация частично отменила ограничения на полеты в ближневосточный регион, введенные ранее в связи с обострением ирано-израильского конфликта. Согласно новым правилам, российские авиаперевозчики получили право возобновить дневные авиарейсы в Израиль.
Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них", — передает агентство.
Российские авиационные власти также сняли ограничения на полеты в Катар, несмотря на недавний ракетный обстрел этой страны. Напомним, что Иран нацеливал удар по американской военной базе Аль-Удейд, расположенной на катарской территории.
23 июня Росавиация обновила указания для российских авиакомпаний из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.