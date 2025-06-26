Ученицы Лесли домогались до мужчин в центре Москвы по его заданию

Ученицы Лесли. Видео © Telegram / Алекс Лесли.
Секс-гуру объяснил, что девушки вышли «на тропу войны» с намерением отомстить. На опубликованных роликах отчётливо видна одна из его учениц — Алёна, представительница клуба «Охотниц», женского объединения Лесли.
«Домогательства до нас в центре Москвы сегодня. Ответка нам. Вот интересно, что сейчас скажет на это Мизулина, Собчак и Милонов. Как же наше личное пространство? Порекомендую мужчинам завести уголовное дело на девушек, словить их и судить!» — написал Кириллов.
Напомним, ранее вокруг столичного «гуру секса» разгорелся скандал из-за призыва агрессивно знакомиться с девушками, хватая их за ягодицы. Недавно Следственный комитет возбудил в отношении Лесли уголовное дело о части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ.