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Ученицы Лесли домогались до мужчин в центре Москвы по его заданию

Ученицы блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) в центре Москвы домогались до прохожих мужчин и снимали происходящее на камеру. Предполагается, что данный ход предназначен для привлечения внимания к персоне Лесли, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Источник: Life.ru

Ученицы Лесли. Видео © Telegram / Алекс Лесли.

Секс-гуру объяснил, что девушки вышли «на тропу войны» с намерением отомстить. На опубликованных роликах отчётливо видна одна из его учениц — Алёна, представительница клуба «Охотниц», женского объединения Лесли.

«Домогательства до нас в центре Москвы сегодня. Ответка нам. Вот интересно, что сейчас скажет на это Мизулина, Собчак и Милонов. Как же наше личное пространство? Порекомендую мужчинам завести уголовное дело на девушек, словить их и судить!» — написал Кириллов.

Напомним, ранее вокруг столичного «гуру секса» разгорелся скандал из-за призыва агрессивно знакомиться с девушками, хватая их за ягодицы. Недавно Следственный комитет возбудил в отношении Лесли уголовное дело о части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 УК РФ.