Американцы обвинили российскую ученую из Гарварда в контрабанде

Петрова была задержана в феврале 2025 года в аэропорту Бостона после прибытия из Парижа, когда в ее багаже обнаружили незадекларированные эмбрионы лягушек, которые она везла по просьбе коллеги из Гарвардской медицинской школы. После четырех месяцев заключения Петрову освободили под залог, однако против нее продолжается судебное разбирательство и инициирована процедура депортации. До переезда в США она работала в Институте биологии гена РАН в Москве.