Россиянам рассказали о новых правилах оплаты услуг ЖКХ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Согласно принятому Госдумой в трех чтениях закону, крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
По его словам, для подготовки к нововведению гражданам следует проверить настройки автоплатежей, отслеживать актуальную информацию и планировать бюджет, исходя из новых сроков оплаты ЖКХ.
«Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета», — считает Осянин.
Предполагается, что изменения будут введены с 1 марта 2026 года. Власти обещают дать гражданам время для перехода и адаптации к новым правилам.