«У нас тревога в Зелеке»: В Подмосковье прогремели взрывы, работает ПВО

Зеленоград. Видео © Telegram / SHOT.
«У нас тревога в Зелеке. ПВО пошло, слышны хлопки даже», — делится наблюдениями местный житель.
Мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин проинформировал о перехвате одного дрона, который пытался атаковать Москву. Взрывы были слышны в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших нет.