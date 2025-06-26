Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У нас тревога в Зелеке»: В Подмосковье прогремели взрывы, работает ПВО

В подмосковном Зеленограде работает система противовоздушной обороны. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе. Об этом информирует SHOT.

Источник: Life.ru

Зеленоград. Видео © Telegram / SHOT.

«У нас тревога в Зелеке. ПВО пошло, слышны хлопки даже», — делится наблюдениями местный житель.

Мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин проинформировал о перехвате одного дрона, который пытался атаковать Москву. Взрывы были слышны в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино. Информации о пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше