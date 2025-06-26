В Иркутске могут построить вело-пешеходный мост через Ангару

В Иркутске могут построить вело-пешеходный мост через реку Ангара. Такую идею предложили университеты города, чтобы связать левый и правый берега реки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской думы, первый вариант расположения 582-метрового моста предусматривает соединить левый берег с островом Юность. А есть идея, чтобы 502-метровой конструкцией соединить студгородок в Свердловском районе с островом Конный. Однако тогда придется обходить детскую железную дорогу и расширять узкие места.
-Вантовый мост через Ангару может стать визитной карточкой Иркутска, повысить его туристическую привлекательность. Строительство усовершенствует городскую среду. Важно, что вантовый вело-пешеходный мост вписывается в планы по развитию города, — подчеркнул спикер думы Иркутска Евгений Стекачев.
Также рассматриваются четыре типа мостовых конструкций: балочная, висячая, арочная и вантовая. Эксперт настаивает на вантовом, оценивая его стоимость в 2,3 миллиарда рублей. Такой тип удобен для проезда спецтехники и выражает архитектурный вид. Сам мост будет состоять их двух опор в русле реки и навесной монтаж пролетных строений.