Суд в Ереване арестовал архиепископа ААЦ Галстаняна на два месяца

Как сообщил защитник Ованнес Худоян, судебные органы Армении приняли решение о двухмесячном заключении под стражу архиепископа Баграта Галстаняна, известного как оппонент действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа», — сказал адвокат.
Адвокат заявил о намерении подать апелляцию на судебное решение.
Как сообщалось во вторник, Никол Пашинян озвучил информацию о предполагаемом плане оппозиции по захвату власти. Оппозиционные политики в ответ заявили о фальсификации и высмеяли эти утверждения, назвав их беспочвенными.
Как заявил в среду защитник архиепископа Галстаняна Сергей Арутюнян, его клиенту предъявлены обвинения в террористической деятельности, организации массовых беспорядков и захвате власти. Адвокат охарактеризовал эти обвинения как абсурдные, а судебное разбирательство — как политически мотивированное.