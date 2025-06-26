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Суд в Ереване арестовал архиепископа ААЦ Галстаняна на два месяца

Противник Пашиняна Галстанян арестован на два месяца в Ереване.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил защитник Ованнес Худоян, судебные органы Армении приняли решение о двухмесячном заключении под стражу архиепископа Баграта Галстаняна, известного как оппонент действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа», — сказал адвокат.

Адвокат заявил о намерении подать апелляцию на судебное решение.

Как сообщалось во вторник, Никол Пашинян озвучил информацию о предполагаемом плане оппозиции по захвату власти. Оппозиционные политики в ответ заявили о фальсификации и высмеяли эти утверждения, назвав их беспочвенными.

Как заявил в среду защитник архиепископа Галстаняна Сергей Арутюнян, его клиенту предъявлены обвинения в террористической деятельности, организации массовых беспорядков и захвате власти. Адвокат охарактеризовал эти обвинения как абсурдные, а судебное разбирательство — как политически мотивированное.

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