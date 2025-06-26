Студент спас ребенка от дрона ВСУ ценой собственной жизни: история героя из Курска, награжденного Владимиром Путиным

Илия, магистрант первого курса КГУ, окончил бакалавриат по направлению «картография и геоинформатика». Он мечтал работать в сфере образования. В тот день молодой человек приехал домой, чтобы помочь родителям: привез лекарства и продукты. По словам сестры, он всегда был готов прийти на помощь. Увидев, как дрон атаковал соседей — армянскую семью с детьми, — Илия не остался в стороне. Вместе с матерью он бросился к пострадавшим, среди которых была тяжело раненая девочка. Они вытащили ребенка из-под обстрела и перенесли во двор. Илия побежал искать связь, чтобы вызвать скорую помощь. В это время беспилотник нанес повторный удар по дому. Взрыв унес жизнь студента, девочка также погибла. Мать Илии получила контузию, а отец был ранен.