Прокуратура Вологодской области подала иск в суд из-за памятника Сталину

Причины таких требований прокуратура в иске не указала. При этом в заявлении сказано, что прежде исследователи предлагали установить подобный памятник в Нижнем Новгороде (ранее город Горький), который стал одним из крупнейших промышленных и научных центров СССР во время сталинских пятилеток.