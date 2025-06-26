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Прокуратура Вологодской области подала иск в суд из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области призывает вернуть памятник предпринимателю Екатерине Ложеницыной.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Вологодской области потребовала через суд признать недействительным контракт на создание памятника Иосифу Сталину, следует из судебных документов.

Речь идёт о соглашении между предпринимателем Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка». Ведомство также призывает вернуть памятник женщине и взыскать с неё 10,5 млн рублей в пользу музея.

Причины таких требований прокуратура в иске не указала. При этом в заявлении сказано, что прежде исследователи предлагали установить подобный памятник в Нижнем Новгороде (ранее город Горький), который стал одним из крупнейших промышленных и научных центров СССР во время сталинских пятилеток.

Монумент в Вологодской области был установлен в декабре 2024 года в память о том, что Сталин жил в регионе несколько месяцев.

Напомним, 19 июня стало известно, что в Барнауле выступили с инициативой установить памятник Иосифу Сталину. Для оценки общественного мнения по этому поводу был запущен соцопрос.