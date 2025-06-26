Итальянец убил и закопал проникшего к нему в дом грабителя

По заявлениям супруги пропавшего, ее 26-летний муж албанского происхождения оказался в руках хозяина дома и, получив ранение, был увезен в неизвестном направлении. После публикации этих показаний в местных СМИ предприниматель, ставший жертвой ограбления, в сопровождении адвоката явился в правоохранительные органы. Там он признался, что после перестрелки, убедившись в смерти одного из нападавших, скрыл тело, захоронив его недалеко от спортплощадки на своем земельном участке.