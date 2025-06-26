Итальянец убил и закопал проникшего к нему в дом грабителя

В итальянской провинции Салерно (юг страны) местный житель находится под подозрением в убийстве и последующем сокрытии тела грабителя, проникшего в его дом. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Как стало известно, в воскресенье вечером группа из трех человек предприняла попытку проникновения в жилище 60-летнего жителя Чентолы. Хозяин дома открыл огонь по грабителям: один скрылся с места происшествия, второй оказался в больнице с серьезными ранениями, а третий пропал без вести — о его исчезновении заявила супруга.
По заявлениям супруги пропавшего, ее 26-летний муж албанского происхождения оказался в руках хозяина дома и, получив ранение, был увезен в неизвестном направлении. После публикации этих показаний в местных СМИ предприниматель, ставший жертвой ограбления, в сопровождении адвоката явился в правоохранительные органы. Там он признался, что после перестрелки, убедившись в смерти одного из нападавших, скрыл тело, захоронив его недалеко от спортплощадки на своем земельном участке.
Накануне СУ СК информировал, что в Новомосковске задержали предпринимателя, подозреваемого в двойном убийстве.