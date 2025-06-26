Шторм парализовал Париж: метро затоплено, поезда встали

В Париже из-за мощного шторма затопило несколько станций метро, сообщила радиостанция LCI, ссылаясь на государственную компанию RATP, которая обслуживает железнодорожную сеть города.
Шторм обрушился на столицу Франции и её пригороды в среду вечером. Из-за непогоды приостановлена работа линий RER и пригородных поездов, а также закрыты некоторые станции метро.
По информации RATP, прекратили работу три станции на западе Парижа, одна на севере и одна на юго-западе. Французская метеорологическая служба ранее объявила оранжевый уровень опасности для региона Иль-де-Франс. Ливни сопровождались сильным ветром, скорость которого достигала 112 километров в час. Непогода пришла вместе с аномальной жарой.
Ранее KP.RU сообщал, что в начале 2025 года сильные дожди затопили станции метро в бразильском городе Сан-Паулу. Тогда люди оказались заблокированы под землёй, а многие автомобили были брошены на дорогах и ушли под воду.