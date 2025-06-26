Прокуратура смягчила обвинения против рэпера P. Diddy

Напомним, музыкант P. Diddy был арестован в сентябре 2024 года после предъявления обвинений в насилии и торговле людьми. Против него было подано не менее 12 исков по обвинению в изнасиловании, но недавно в показаниях истца были произведены изменения: из документа были вычеркнуты имена Бейонсе и Jay-Z. Помимо этого, Комбса подозревают в возможной связи с гибелью нескольких известных лиц.