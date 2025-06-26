Прокуратура смягчила обвинения против рэпера P. Diddy

«Правительство больше не планирует руководствоваться этими теориями ответственности, поэтому инструкции больше не нужны», — написали прокуроры в письме.
В целом обвинение утверждает, что Комбс принимал участие в организованной преступной деятельности, связанной с перевозкой женщин для занятий проституцией, подкупом, принуждением к труду, запугиванием свидетелей, распространением наркотиков и другими тяжкими нарушениями. Для признания P. Diddy виновным присяжные должны единогласно подтвердить как минимум два из перечисленных деяний.
На слушаниях выступил рэпер Кид Кади (настоящее имя — Скотт Мескади), который рассказал, что Комбс якобы проник в его дом после того, как узнал о его общении с певицей Кэсси Вентура. Спустя короткое время автомобиль Мескади — Porsche — сгорел возле дома. Арестов по факту поджога не последовало. Сам певец отрицал какую-либо причастность.
Заключительные прения сторон назначены на 26 июня. Обвинение завершило представление доказательств 24 июня, допросив 34 свидетеля. Защита отказалась от вызова собственных свидетелей. Сам P Diddy также не стал давать показания.
Напомним, музыкант P. Diddy был арестован в сентябре 2024 года после предъявления обвинений в насилии и торговле людьми. Против него было подано не менее 12 исков по обвинению в изнасиловании, но недавно в показаниях истца были произведены изменения: из документа были вычеркнуты имена Бейонсе и Jay-Z. Помимо этого, Комбса подозревают в возможной связи с гибелью нескольких известных лиц.