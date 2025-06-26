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Politico: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу

Чиновники «раздражены», а также «смущены» в связи с «раболепским» поведением Рютте.

Источник: Аргументы и факты

Ряд чиновников из Европы выразил недовольство «подхалимским» поведением генсека Североатлантического альянса Марка Рютте по отношению к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу на саммите НАТО, пишет газета Politico.

В материале сказано, что чиновники «раздражены», а также «смущены» в связи с «раболепским» поведением Рютте.

«Люди очень смущены… Да, саммит в целом прошёл успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Рютте назвал Трампа «папочкой» в ходе саммита в Гааге. По словам Рютте, Трампу приходится использовать «крепкие выражения» для урегулирования конфликта Израиля и Ирана.

Трамп, комментируя высказывание Рютте, заявил, что его можно сравнить с «папочкой», без которого Североатлантическому альянсу «пришлось бы тяжело».

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