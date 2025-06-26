Загадочную мумию с человеческими руками нашли в Соединенных Штатах

Ученые семь лет пытались идентифицировать мумию неизвестного животного, которую нашли во время ремонта в Университете штата Мичиган в Соединенных Штатах. Об этом сообщило издание Daily Mirror.
По размерам и виду загадочное животное, прозванное капакаброй, похоже на кота с длинным тонким хвостом. Главное отличие — его лапы, которые выглядят, как человеческие руки, на них пять длинных пальцев с ногтями вместо когтей. Руки покрыты тонкой высохшей кожей, напоминающей пергамент.
Точный возраст животного неизвестен. Специалисты только выяснили, что оно мумифицировалось не раньше 1889 года, когда построили здание.
Скелет на рентгеновских снимках мумии сверили со скелетами возможных животных. Больше всего общих черт у нее оказалось с енотом, говорится в статье.
Во время исследования мумифицированных тел, которые были найдены в Перу в пустыне Наска, было сделано странное открытие — в одной из мумий ученые нашли трехпалый эмбрион. Почетный исследователь доктор Хосе Зальсе провел изучение около двадцати мумий. Он считает, что некоторые из этих существ погибли насильственной смертью.