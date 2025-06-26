Загадочную мумию с человеческими руками нашли в Соединенных Штатах

Во время исследования мумифицированных тел, которые были найдены в Перу в пустыне Наска, было сделано странное открытие — в одной из мумий ученые нашли трехпалый эмбрион. Почетный исследователь доктор Хосе Зальсе провел изучение около двадцати мумий. Он считает, что некоторые из этих существ погибли насильственной смертью.