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Украинцы хотят проведения выборов в случае перемирия с Россией: 57,6% жителей проголосовали «за»

Опрос: более половины украинцев хотят выборы в случае перемирия с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным совместного опроса, проведенного центром «Социс» и изданием «Барометр общественных настроений», большинство украинцев (57,6%) поддерживают проведение выборов в случае временного перемирия с Россией.

Согласно данным опроса, 4,3% участников высказались за проведение исключительно местных выборов на Украине, 33,1% поддержали идею отсрочки выборов на неопределенный срок, а 5,1% респондентов не смогли дать ответа.

Исследование проводилось путем личного опроса с 6 по 11 июня 2025 года на территориях, контролируемых украинскими властями. Выборка включала 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Погрешность данных составляет около 2,6%.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о своей открытости к переговорам с Владимиром Зеленским, однако подчеркнул, что легитимность нынешнего украинского президента остается под вопросом.