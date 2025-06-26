Украинцы хотят проведения выборов в случае перемирия с Россией: 57,6% жителей проголосовали «за»

Согласно данным совместного опроса, проведенного центром «Социс» и изданием «Барометр общественных настроений», большинство украинцев (57,6%) поддерживают проведение выборов в случае временного перемирия с Россией.
Согласно данным опроса, 4,3% участников высказались за проведение исключительно местных выборов на Украине, 33,1% поддержали идею отсрочки выборов на неопределенный срок, а 5,1% респондентов не смогли дать ответа.
Исследование проводилось путем личного опроса с 6 по 11 июня 2025 года на территориях, контролируемых украинскими властями. Выборка включала 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Погрешность данных составляет около 2,6%.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о своей открытости к переговорам с Владимиром Зеленским, однако подчеркнул, что легитимность нынешнего украинского президента остается под вопросом.