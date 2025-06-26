Первый поезд из Москвы в Пхеньян отправился с Ярославского вокзала

Сегодня ночью с Ярославского вокзала Москвы впервые отправился вагон, следующий в Пхеньян, столицу КНДР. Его прицепили к фирменному поезду № 002Э «Россия», который курсирует по маршруту Москва — Владивосток. Путь до Пхеньяна займет 8 дней, 14 часов и 58 минут, а стоимость билетов начинается от 44,5 тысячи рублей, передает корреспондент KP.RU.
В ночь с 25 на 26 июня, ровно в 01:00, вагон отправился в Пхеньян, став первым рейсом из российской столицы в Северную Корею. Через полчаса после отправления состав проехал через Мытищи, миновав станции Перловская, Тайнинская и Строитель. Первая остановка запланирована в Александрове около 02:30.
Маршрут поезда пролегает через всю страну, включая вагоны, следующие до Владивостока. На конечной станции вагон отсоединяют от поезда «Россия» и прицепляют к корейскому составу для пересечения границы.
Возобновление железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном стало знаковым событием после пятилетнего перерыва.
Пассажирское сообщение между двумя столицами было восстановлено 17 июня. В этот день вагон отправили из Пхеньяна в Уссурийск поездом № 651, где его затем присоединили к составу «Россия». Этот маршрут открывает новые возможности для путешественников, желающих познакомиться с уникальной культурой КНДР.
Стоит отметить, что 25 июня на Ярославский вокзал прибыл поезд № 002Э, преодолевший самый протяженный железнодорожный маршрут в мире из Пхеньяна в Москву. На перроне его встречали журналисты, блогеры и любопытные горожане. Состав включал всего один купейный вагон, выделяющийся бело-синей окраской с красной полосой и надписями на русском и корейском языках. Обслуживают вагон проводники из КНДР.