Первый поезд из Москвы в Пхеньян отправился с Ярославского вокзала

Стоит отметить, что 25 июня на Ярославский вокзал прибыл поезд № 002Э, преодолевший самый протяженный железнодорожный маршрут в мире из Пхеньяна в Москву. На перроне его встречали журналисты, блогеры и любопытные горожане. Состав включал всего один купейный вагон, выделяющийся бело-синей окраской с красной полосой и надписями на русском и корейском языках. Обслуживают вагон проводники из КНДР.