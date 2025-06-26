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Блогер Лесли, против которого в РФ возбудили дело, находится за границей

В марте блогер Лесли опубликовал в соцсетях фото с геотегом из Варшавы, в феврале — из Куршавеля.

Источник: Аргументы и факты

Блогер Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, против которого в России возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию, находится за пределами РФ, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Расследование связано с пикап-тренингами, которые он проводит.

«Кириллов, по предварительным данным, находится за границей», — сказал источник, слова которого приводит РИА Новости.

В марте Кириллов опубликовал фотографию в социальных сетях с геотегом из Варшавы. В феврале он показал другое фото с меткой из французского Куршавеля.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения об обращениях женщин, которые столкнулись с домогательствами в центре Москвы. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по этому поводу. Она призвала привлечь к ответственности как нападавших, так и тех, кто их призывает к подобным действиям.

Также сообщалось, что, по версии следователтей, Александр Кириллов склонял своих подписчиков к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении жительниц Москвы. Эти действия фиксировались на видео.

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