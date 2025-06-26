Блогер Лесли, против которого в РФ возбудили дело, находится за границей

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения об обращениях женщин, которые столкнулись с домогательствами в центре Москвы. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по этому поводу. Она призвала привлечь к ответственности как нападавших, так и тех, кто их призывает к подобным действиям.