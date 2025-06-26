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Завершены двухдневные поиски пропавшего под Новосибирском 11-летнего подростка

Школьника искали с 24 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области завершились поиски 11-летнего подростка из села Раздольное. Школьник ушел из дома 24 июня. Тогда обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», передав приметы: рост 146 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Также родные рассказали, что в день пропажи ребенок был одет в красную кофту, фиолетовую футболку, черные штаны, синие кроссовки и черную кепку. Волонтеры по этим приметам искали подростка, и ночью 26 июня школьника удалось найти.

— Жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — написали добровольцы в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Где два дня пропадал ребенок, остается загадкой, так как по этическим соображениям подробности поиска не приводятся. Ясно лишь то, что сейчас школьника вернули родителям.