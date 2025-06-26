Завершены двухдневные поиски пропавшего под Новосибирском 11-летнего подростка

В Новосибирской области завершились поиски 11-летнего подростка из села Раздольное. Школьник ушел из дома 24 июня. Тогда обеспокоенные родственники обратились за помощью в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», передав приметы: рост 146 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Также родные рассказали, что в день пропажи ребенок был одет в красную кофту, фиолетовую футболку, черные штаны, синие кроссовки и черную кепку. Волонтеры по этим приметам искали подростка, и ночью 26 июня школьника удалось найти.