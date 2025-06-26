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Экс-депутату Новосибирской области Пономарёву* грозит пожизненное за призывы к терроризму

Бывшему депутату Госдумы Пономарёву* грозит пожизненное заключение.

Источник: Freepik

Бывшему депутату Госдумы Пономарёву* грозит пожизненное заключение.

Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Илья Пономарёв* стал фигурантом нового уголовного дела — его обвиняют в призывах к террористической деятельности. Поводом стало видеообращение в поддержку «Русского добровольческого корпуса»*, запрещённого в России.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, дело возбуждено Следственным комитетом по Новосибирской области.

Ранее Пономарёв* был заочно приговорён к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма. Также в 2022 году Пономарёв* создал в Польше движение «Съезд народных депутатов», признанное Генпрокуратурой РФ нежелательным. Теперь в совокупности ему грозит пожизненное заключение.

* — признан в РФ иностранным агентом.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.