Экс-депутату Новосибирской области Пономарёву* грозит пожизненное за призывы к терроризму

Ранее Пономарёв* был заочно приговорён к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма. Также в 2022 году Пономарёв* создал в Польше движение «Съезд народных депутатов», признанное Генпрокуратурой РФ нежелательным. Теперь в совокупности ему грозит пожизненное заключение.