Экс-депутату Новосибирской области Пономарёву* грозит пожизненное за призывы к терроризму

Бывшему депутату Госдумы Пономарёву* грозит пожизненное заключение.
Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Илья Пономарёв* стал фигурантом нового уголовного дела — его обвиняют в призывах к террористической деятельности. Поводом стало видеообращение в поддержку «Русского добровольческого корпуса»*, запрещённого в России.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, дело возбуждено Следственным комитетом по Новосибирской области.
Ранее Пономарёв* был заочно приговорён к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма. Также в 2022 году Пономарёв* создал в Польше движение «Съезд народных депутатов», признанное Генпрокуратурой РФ нежелательным. Теперь в совокупности ему грозит пожизненное заключение.
* — признан в РФ иностранным агентом.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ.