Дональд Трамп призвал отменить суд над «великим героем» Нетаньяху

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху вызвали в суд по делу о коррупции, а также потребовал «немедленно прекратить дело».
Кроме того, Трамп назвал Нетаньяху «великим героем», который переживает «шоу ужасов» с весны 2020 года.
«Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен, или ему должно быть дано помилование как великому герою», — написал Трамп, пост опубликован в его соцсети Truth Social.
Напомним, с декабря 2016 года в отношении Нетаньяху в Израиле был инициирован ряд расследований, которые связаны с обвинениями премьер-министра в коррупции, а также «незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства». Весной 2020 года начался судебный процесс.
«Это первый раз, когда действующий премьер-министр Израиля предстанет перед судом, политически мотивированного дела, “касающегося сигар, куклы Багз Банни” и множества других несправедливых обвинений», — говорится в публикации Трампа.
Трамп отметил, что Вашингтон уже спас Израиль, теперь США предстоит спасти Нетаньяху.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль «не успокоится» и «не остановится», он подчеркнул, что страна намерена одержать победу над движением ХАМАС.