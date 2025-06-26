Дональд Трамп призвал отменить суд над «великим героем» Нетаньяху

Напомним, с декабря 2016 года в отношении Нетаньяху в Израиле был инициирован ряд расследований, которые связаны с обвинениями премьер-министра в коррупции, а также «незаконном лоббировании личных интересов и интересов правительства». Весной 2020 года начался судебный процесс.