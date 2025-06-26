Рожин: Пассажир трамвая с гранатой обезопасился от сотрудников ТЦК на Украине

В Одессе сотрудники полиции и военкомата заблокировали мужчину с годовалым малышом в машине, требуя, чтобы он проехал с ними в территориальный центр комплектования. Уточнялось, что блокировка продолжалась три часа, и у мужчины заканчивались запасы воды для ребенка.