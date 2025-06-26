Рожин: Пассажир трамвая с гранатой обезопасился от сотрудников ТЦК на Украине

На подконтрольной Украине территории Запорожской области мужчина в трамвае с гранатой в руках обезопасил себя от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Так украинцы шутят про «оберег от назойливых людоловов», написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.
По словам очевидцев, мужчина в трамвае заметно нервничал и постоянно выглядывал кого-то в окно.
Пользователи местных пабликов предположили, что таким образом пассажир решил гарантировать себе неприкосновенность от военкомов, которые силой пытаются мобилизовать прохожих на улице, передает «Лента.ру».
В Одессе сотрудники полиции и военкомата заблокировали мужчину с годовалым малышом в машине, требуя, чтобы он проехал с ними в территориальный центр комплектования. Уточнялось, что блокировка продолжалась три часа, и у мужчины заканчивались запасы воды для ребенка.
Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. На место похорон приехали сотрудники военкомата и правоохранители.