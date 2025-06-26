Опубликован прогноз погоды на 26 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
26 июня в нашем городе ожидается облачная погода с прояснениями, ужасная жара наконец отступила. Местами возможны дожди, которые временами будут носить интенсивный характер. Ветер будет дуть с северо-запада: ночью его скорость составит 5−10 м/с, а днем увеличится до 7−12 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +11…+13°, а днем поднимется до +14…+16°. Не забудьте взять с собой зонты и одеться потеплее, особенно в утренние часы!