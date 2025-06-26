Психолог назвала причины, которые могут мешать женщине полюбить своего ребенка

— Природа заинтересована в сохранении жизни ребенка, а он у человека совсем беспомощный. Значит, эволюционно необходимо, чтобы женщина любила своего малыша. Это биологический закон, он должен быть непреложен. Но иногда это не срабатывает, — уточнила специалист.