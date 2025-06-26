Психолог назвала причины, которые могут мешать женщине полюбить своего ребенка

Клинический психолог, телесный терапевт Анна Ковалевская назвала причины, по которым женщина может не сразу почувствовать любовь к своему ребенку. Несмотря на распространенное мнение, что материнская привязанность появляется сразу после родов, на деле у некоторых женщин этого не происходит. Об этом эксперт рассказала KP.RU.
— Природа заинтересована в сохранении жизни ребенка, а он у человека совсем беспомощный. Значит, эволюционно необходимо, чтобы женщина любила своего малыша. Это биологический закон, он должен быть непреложен. Но иногда это не срабатывает, — уточнила специалист.
Личными причинами могут быть усталость, тяжелые роды, отсутствие поддержки, послеродовая депрессия или даже сложные обстоятельства, при которых ребенок появился. Например, если он был нежеланным или беременность наступила после насилия.
— Даже без зависимостей и болезней есть послеродовая депрессия. По разным данным, она бывает у 10−30% женщин. Это болезнь, когда в мозге буквально ломаются нейронные связи, перестает вырабатывать дофамин и серотонин, — пояснила психолог.
Также влияют и социальные установки. Если женщина чувствует осуждение от семьи или общества, воспринимает ребенка как обузу — это может оттолкнуть даже при искреннем желании быть хорошей матерью. Важно помнить, по словам специалиста, отсутствие мгновенной любви — не приговор.