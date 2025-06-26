Врач объяснила, на что влияет тщательное пережевывание пищи

«Тщательное пережевывание пищи напрямую влияет на общую калорийность питания следующим образом: исследования показывают, что люди, которые дольше жуют, потребляют меньше калорий. В целом, тщательное пережевывание пищи улучшает пищеварение. Крупные кусочки еды расщепляются на более мелкие, и у желудка сокращается время их переваривания и частичного усвоения», — сказала Сухорукова.