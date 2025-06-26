В РВИО рассказали, на что нужно опираться при подготовке к ЕГЭ

«Если оставить за рамками частное образование, хотя оно и должно соответствовать по уровню подготовки и наполненности знаниями государственному стандарту, то независимо от того, где обучался ребенок он должен получить информационную базу для того, чтобы сдать Единый госэкзамен, несмотря на то что он сейчас в процессе изменения, но там есть вопросы, которые касаются именно федеральной программы. Экзаменуемому никуда не уйти, ему надо будет все равно знать эту ее, чтобы он там не изучал. Иначе он просто не пройдет государственное испытание и в итоге не поступит в вуз», — отметил историк.