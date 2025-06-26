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Новосибирец получил 400 тысяч рублей за вредные условия труда

Ход исполнения судебного решения находится на контроле у прокуратуры.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске бывший сотрудник литейного производства добился через суд компенсации за полученное на работе профессиональное заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По информации транспортной прокуратуры, в феврале 2024 года у мужчины, ранее работавшего на филиале АО «Желдорреммаш» — Новосибирском литейном производстве, была диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких. Заболевание признано связанным с трудовой деятельностью в условиях, не соответствующих санитарным нормам.

После обращения пострадавшего за юридической помощью в надзорное ведомство, дело было направлено в суд. Суд удовлетворил иск и обязал предприятие выплатить бывшему работнику компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Ход исполнения судебного решения находится на контроле у прокуратуры.