Новосибирец получил 400 тысяч рублей за вредные условия труда

По информации транспортной прокуратуры, в феврале 2024 года у мужчины, ранее работавшего на филиале АО «Желдорреммаш» — Новосибирском литейном производстве, была диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких. Заболевание признано связанным с трудовой деятельностью в условиях, не соответствующих санитарным нормам.