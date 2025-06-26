В Госдуме предложили законодательно закрепить способы борьбы с борщевиком

«Рассмотрим упрощённый пример реализации этих норм. Если на участке физического или юридического лица выявлены заросли растения, признанного опасным в пределах конкретного региона, собственник получает предписание об обязательной ликвидации. Такие уведомления рассылаются соответствующими региональными ведомствами. В случае неисполнения предписания к установленному сроку к лицу могут быть применены меры административной ответственности. Для участков, прилегающих к территориям с особым режимом охраны, сроки и порядок ликвидации могут устанавливаться с учётом рисков переноса семян или спор за пределы таких территорий», — рассказал депутат.