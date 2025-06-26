Некогда великий шахматист Каспаров* оказался в центре скандала: его обвиняют подготовке госпереворота в африканской стране

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* оказался замешан в серьёзном международном скандале. По данным издания Bloomberg, он причастен к организации попытки государственного переворота в Южном Судане.
По информации издания, Каспаров* помог связать южносуданского оппозиционера Питера Аджака с американским финансистом Робертом Граньери. Итогом их переговоров стало выделение семи миллионов долларов на закупку оружия, включая автоматы Калашникова, гранаты и зенитные ракетные комплексы Stinger. Эти средства предназначались для подготовки вооружённого захвата власти в африканской стране.
Каспаров* отрицает свою причастность к этим событиям. Он заявил, что всю жизнь выступал за защиту гражданских прав и поддержку демократии в разных странах.
Питер Аджак, фигурант этой истории, в 1990-х годах покинул Судан как один из «потерянных детей» — сирот гражданской войны из этнических групп нуэр и динка. В США он окончил Гарвардскую школу имени Кеннеди и работал экономистом во Всемирном банке. После возвращения в Южный Судан, ставший независимым, Аджак присоединился к оппозиции. В 2013 году его арестовали после неудачной попытки переворота.
В России Каспарова* также обвиняют в серьёзных преступлениях. Сыктывкарский городской суд 24 апреля 2024 года заочно арестовал его за причастность в создании террористического сообщества, его руководстве, финансировании терроризма и публичном оправдании таких действий.
* Включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом.