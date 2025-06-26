Некогда великий шахматист Каспаров* оказался в центре скандала: его обвиняют подготовке госпереворота в африканской стране

Питер Аджак, фигурант этой истории, в 1990-х годах покинул Судан как один из «потерянных детей» — сирот гражданской войны из этнических групп нуэр и динка. В США он окончил Гарвардскую школу имени Кеннеди и работал экономистом во Всемирном банке. После возвращения в Южный Судан, ставший независимым, Аджак присоединился к оппозиции. В 2013 году его арестовали после неудачной попытки переворота.