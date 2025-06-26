Рост цен из-за ситуации США и Ирана. Новосибирский эксперт прокомментировал стоимость топлива

По его словам, Иран может создать проблемы для судоходства в Ормузском проливе на несколько недель, что может привести к росту цен на нефть до 85−90 долларов за баррель. Однако, по мнению эксперта, такая ситуация вряд ли продлится долго. «Цены на нефть пока не демонстрируют значительной реакции на конфликт, и прогнозы о достижении 100 долларов за баррель не оправдываются», — добавил он.