Рост цен из-за ситуации США и Ирана. Новосибирский эксперт прокомментировал стоимость топлива

Увеличение напряженности в арабо-израильском конфликте уже сказывается на мировой экономике. Одним из самых серьезных рисков является возможность перекрытия Ормузского пролива, что может оказать негативное влияние на рынок топлива.
Недавний ракетный обстрел американских военных баз в Катаре со стороны Ирана стал ответом на авиаудары США по иранским ядерным объектам. В дополнение к этому, Иран угрожает заблокировать Ормузский пролив, который играет ключевую роль в международной логистике поставок нефти и сжиженного природного газа.
Эксперт в области автомобильного рынка Илья Франк отметил: «На данный момент Иран ограничивается лишь угрозами, так как реальные действия могут вызвать ответные меры со стороны ближневосточных монархий, таких как Саудовская Аравия и Катар, которые зависят от этого маршрута для экспорта своих энергоресурсов. США, являясь союзником этих стран, готовы поддержать их с помощью своего авианосного флота, который уже находится в регионе». Франк также добавил, что даже скрытая блокада, например, через минирование, может негативно сказаться на иранском экспорте нефти.
По его словам, Иран может создать проблемы для судоходства в Ормузском проливе на несколько недель, что может привести к росту цен на нефть до 85−90 долларов за баррель. Однако, по мнению эксперта, такая ситуация вряд ли продлится долго. «Цены на нефть пока не демонстрируют значительной реакции на конфликт, и прогнозы о достижении 100 долларов за баррель не оправдываются», — добавил он.
Что касается цен на топливо на заправках в Новосибирске, то текущая обстановка на Ближнем Востоке вряд ли окажет значительное влияние. Даже если мировые цены на нефть начнут расти, розничные продажи почувствуют это в последнюю очередь. Хотя летом возможно небольшое повышение цен на АЗС по другим причинам, таким как сезон отпусков и ремонт нефтеперерабатывающих заводов.