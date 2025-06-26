Бывшую водонапорную башню демонтировали в ТиНАО

Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, чьи слова приводятся в тексте, объекты долгое время не использовались, и на балансе ресурсоснабжающих организаций отсутствовали. «Инспекторы установили, что документация на них не оформлялась, а участок, на котором находились постройки, земельно-правовыми отношениями не обременен. Таким образом, признанные незаконными и бесхозяйными сооружения подлежали сносу», — рассказал Бобров.