Бывшую водонапорную башню демонтировали в ТиНАО

«В границах одного из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) инспекторы выявили бывшую водонапорную башню, пару построек и ограждение. При этом башня, расположенная вблизи жилой застройки и автодороги, пребывала в полуразрушенном состоянии и могла представлять угрозу жизни и здоровью горожан», — сообщили в ведомстве.
Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, чьи слова приводятся в тексте, объекты долгое время не использовались, и на балансе ресурсоснабжающих организаций отсутствовали. «Инспекторы установили, что документация на них не оформлялась, а участок, на котором находились постройки, земельно-правовыми отношениями не обременен. Таким образом, признанные незаконными и бесхозяйными сооружения подлежали сносу», — рассказал Бобров.
По окончании демонтажа освобожденная территория в СНТ была приведена в надлежащее санитарное состояние.