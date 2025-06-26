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Бывшую водонапорную башню демонтировали в ТиНАО

На территории Новомосковского административного округа специалисты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы демонтировали ряд неиспользуемых сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В границах одного из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) инспекторы выявили бывшую водонапорную башню, пару построек и ограждение. При этом башня, расположенная вблизи жилой застройки и автодороги, пребывала в полуразрушенном состоянии и могла представлять угрозу жизни и здоровью горожан», — сообщили в ведомстве.

Как пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, чьи слова приводятся в тексте, объекты долгое время не использовались, и на балансе ресурсоснабжающих организаций отсутствовали. «Инспекторы установили, что документация на них не оформлялась, а участок, на котором находились постройки, земельно-правовыми отношениями не обременен. Таким образом, признанные незаконными и бесхозяйными сооружения подлежали сносу», — рассказал Бобров.

По окончании демонтажа освобожденная территория в СНТ была приведена в надлежащее санитарное состояние.