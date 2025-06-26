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Туризм по правилам: Приморские базы отдыха проверяют на легальность

До 1 сентября 2025 года все объекты размещения обязаны пройти самооценку и войти в федеральный реестр.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье туристический сезон совпал с активной работой по легализации отрасли. Базы отдыха региона проходят обязательную процедуру самооценки, чтобы попасть в федеральный реестр коллективных средств размещения. Это требование установлено российским законодательством и должно быть выполнено до 1 сентября 2025 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Так, в посёлке Андреевка — одном из самых популярных мест отдыха на побережье — прошла проверка 23 баз отдыха, рассчитанных примерно на 1500 человек. Представители министерства туризма Приморья оценили правовой статус и готовность объектов к приёму гостей.

В ведомстве подчеркнули, что регистрация средств размещения в федеральном перечне обязательна, а отказ от процедуры приведёт к штрафам. Дополнительно новая законодательная инициатива затронет и интернет-платформы, которые публикуют объявления о местах отдыха, не прошедших легализацию.

«Будут проходить классификацию на “звёздность” или нет — это право любого из них, но самооценка и регистрация в федеральном реестре обязательны. Уклонение от закона для владельцев бизнеса чревато последствиями», — отметили в министерстве.

По словам главы ведомства Натальи Набойченко, только за последние семь месяцев в регионе было выявлено 163 случая незаконного туристического строительства. Ещё около 300 объектов находятся в процессе классификации и мониторинга.

«Особое внимание уделяется пляжным территориям — проведена работа с арендаторами и пересмотрен подход к кадастровой стоимости участков», — подчеркнула Наталья Набойченко.

На данный момент в Едином реестре уже числятся 519 объектов размещения Приморья. Из них 144 завершили процедуру самооценки. Власти настаивают: только прозрачная и безопасная работа сможет обеспечить устойчивое развитие туризма в регионе.