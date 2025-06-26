Туризм по правилам: Приморские базы отдыха проверяют на легальность

В Приморье туристический сезон совпал с активной работой по легализации отрасли. Базы отдыха региона проходят обязательную процедуру самооценки, чтобы попасть в федеральный реестр коллективных средств размещения. Это требование установлено российским законодательством и должно быть выполнено до 1 сентября 2025 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.