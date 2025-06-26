Церковный праздник 26 июня 2025: приметы, традиции и запреты

Святой Иоанн Креститель — один из самых почитаемых святых в христианстве. Он был предтечей Иисуса Христа и известен своим служением, призывающим людей к покаянию и крещению. В православной церкви этот день посвящен его памяти, и верующие собираются на богослужения, чтобы почтить его заслуги.