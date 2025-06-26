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В новосибирском метрополитене запустили «научный экспресс»

Теперь в городской подземке курсирует брендированный состав с элементами дополненной реальности.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском метрополитене запустили «научный экспресс». Это такой брендированный состав с элементами дополненной реальности, в котором во время поездки можно узнать о технологических достижениях региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Новосибирской области.

Поезд разделили на четыре тематических вагона. Один из них посвятили основателям сибирской научной школы Михаилу Лаврентьеву и Гурию Марчуку. Во втором пассажиры смогут узнать о Сибирском кольцевом источнике фотонов и других инновациях, в третьем — получить информацию о ведущих вузах столицы Сибири, а в четвертом — ознакомиться с успешными примерами внедрения научных идей.

— Это не просто поезд, а современный образовательный комплекс, где с помощью QR-кодов и технологий дополненной реальности каждый пассажир может глубже погрузиться в мир сибирской науки, — добавили в пресс-службе.