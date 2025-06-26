В новосибирском метрополитене запустили «научный экспресс»

Поезд разделили на четыре тематических вагона. Один из них посвятили основателям сибирской научной школы Михаилу Лаврентьеву и Гурию Марчуку. Во втором пассажиры смогут узнать о Сибирском кольцевом источнике фотонов и других инновациях, в третьем — получить информацию о ведущих вузах столицы Сибири, а в четвертом — ознакомиться с успешными примерами внедрения научных идей.