В новосибирском метрополитене запустили «научный экспресс». Это такой брендированный состав с элементами дополненной реальности, в котором во время поездки можно узнать о технологических достижениях региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Новосибирской области.
Поезд разделили на четыре тематических вагона. Один из них посвятили основателям сибирской научной школы Михаилу Лаврентьеву и Гурию Марчуку. Во втором пассажиры смогут узнать о Сибирском кольцевом источнике фотонов и других инновациях, в третьем — получить информацию о ведущих вузах столицы Сибири, а в четвертом — ознакомиться с успешными примерами внедрения научных идей.
— Это не просто поезд, а современный образовательный комплекс, где с помощью QR-кодов и технологий дополненной реальности каждый пассажир может глубже погрузиться в мир сибирской науки, — добавили в пресс-службе.