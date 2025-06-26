В Иркутской области 380 самозанятых начали формировать будущую пенсию

Самозанятые получают страховую пенсию по старости на тех же условиях, что и другие граждане: при достижении пенсионного возраста, имея не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если эти требования не выполнены, страховая пенсия не назначается, а социальная пенсия будет выплачиваться только через 5 лет после наступления обычного пенсионного возраста.