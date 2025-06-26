В Иркутской области 380 самозанятых начали формировать будущую пенсию

380 самозанятых жителей Иркутской области уже начали формировать будущую пенсию. Нужно только уплачивать взносы на пенсионное страхование. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по региону, чтобы запустить процесс, надо обратиться в их отделение, МФЦ или подать заявление онлайн.
— В 2025 году минимальный размер страховых взносов равен 59 241 рублю. Эта сумма приравнивается одному году страхового стажа и 0,975 индивидуальному пенсионному коэффициенту. Максимальный размер взноса составляет 473 932 рублей, это 7,779 ИПК, — рассказал управляющий отделением Алексей Макаров.
Все страховые взносы за этот год нужно оплатить до 31 декабря. Информация о заработанных пенсионных коэффициентах и стаже появится на лицевом счете до 1 марта 2026 года.
Самозанятые получают страховую пенсию по старости на тех же условиях, что и другие граждане: при достижении пенсионного возраста, имея не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если эти требования не выполнены, страховая пенсия не назначается, а социальная пенсия будет выплачиваться только через 5 лет после наступления обычного пенсионного возраста.